Дело Гандзюк: арестован пятый подозреваемый

Источник: Корреспондент.net

Херсонский горсуд избрал меру пресечения Никите Грабчуку, пятому и последнему подозреваемому в причастности к покушению на общественную активистку и чиновницу Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк. Об этом в четверг, 23 августа, на своей странице в соцсети Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, Грабчук во время совершения преступления получил значительный ожог частей своего тела.

"Это молодой 23-летний человек, житель Житомирской области, который действительно с первых дней войны на востоке стал на защиту государства. Очень досадно, что этого молодого человека, как и трех других патриотично настроенных, использовал для совершения ужасного преступления человек, который во время военных действий был для них командиром, которому они полностью доверяли свои жизни", - написал Аброськин.

По состоянию на сегодня уже задержаны пять подозреваемых, из которых четверо арестованы, пятый помещен под круглосуточный домашний арест.

Как сообщил Аброськин, руководил этой группой 41-летний житель Херсонской области, бывший участник АТО, который в последнее время занимался общественной деятельностью и является основателем местной организации участников АТО.

"Он использовал свой авторитет и задействовал для совершения преступления своих младших боевых побратимов, жителей Житомирской и Хмельницкой областей", - рассказали в полиции.