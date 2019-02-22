Дело министра инфраструктуры направлено в суд

Там сообщили, что после завершения ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования, которые были открыты 6 ноября 2018 года, прокурорами САП утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении одного из действующих членов правительства.

Установлено, что, работая исключительно на государственный службе, обвиняемый не мог сэкономить достаточно средств, чтобы в 2015 году приобрести новый автомобиль премиум класса за более 1,4 млн гривен и хранить наличными 90 тысяч долларов и 25 тысяч евро. Во избежание декларирования приобретенного автомобиля регистрация транспортного средства была осуществлен на родного брата, однако пользовался им обвиняемый и его жена.

Кроме того, подавая декларации за 2015-2016 годы, министр умышленно не задекларировал право пользования указанным автомобилем, расходы на его приобретение, расходы на аренду дома в пригороде Киева и право пользования домом и земельным участком. Сведения в декларациях за указанные годы отличаются от достоверных более чем на 8 млн гривен.