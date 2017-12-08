Дело на миллионы: Что искали в мусорных корзинах Минюста детективы НАБУ

Источник: 112.ua

Национальное антикоррупционное бюро не на шутку заинтересовалось работой высших государственных учреждений. Не успела страна оправиться от недавних громких скандалов с квартирой свекрови главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Натальи Корчак и взяткой первому заместителю главы Государственной миграционной службы Дине Пимаховой, как появился новый повод для обсуждения – детективы НАБУ пришли с обысками в Министерство юстиции, как там утверждают, незаконно.

Как проходил обыск в Минюсте?

Сегодня около полудня Министерство юстиции заявило о том, что в здании ведомства детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят незаконные следственные действия.

Позже первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая описала эти действия на своей странице в Facebook так: "Маски-шоу НАБУ в Минюсте. Сегодня в 7:15 утра без постановления суда в здание Министерства юстиции ворвались сотрудники НАБУ. Незаконно изъяли у уборщицы ключи от кабинетов и заперлись там. Когда в половине девятого на работу пришли наши сотрудники и начали требовать через закрытые двери постановление суда, или хоть какие-то документы, детективы НАБУ убежали без каких-либо объяснений через черный ход. Мы не знаем, какие документы были похищены в ходе этой провокации".

При этом чиновница добавила, что "детали этого акта беззакония" Минюст обнародует на специальном брифинге.

Сказано – сделано. На брифинг к журналистам вышла та же замминистра юстиции Бернацкая. Помимо уже известного, она добавила, что детективы НАБУ также нагрянули на дом к главе секретариата уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека, а обыски в здании Минюста осуществлялись в соответствующем отделе министерства - в кабинете, где хранятся дела ЕСПЧ. Соответственно в ведомстве предполагают, что следственные действия связаны с расследованием дела, касающегося исполнения Минюстом решения ЕСПЧ. "Мы думаем, что, возможно, могли снимать незаконное прослушивание, которое было установлено, потому что совершались какие-то действия. Это не первый случай, когда мы в своих помещениях находим без каких-либо идентифицирующих признаков прослушивающие устройства", - отметила чиновница.