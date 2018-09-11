Дело о рюкзаках: обвиняемый получил условный срок
Источник: Корреспондент.net
Харьковский суд на первом заседании по так называемому "делу о рюкзаках" утвердил соглашение, которое заключил со следствием единственный подозреваемый, который остался в этом деле, представитель фирмы-победителя тендера на поставку рюкзаков для Нацгвардии Владимир Литвин.
Об этом сообщает Украинская правда во вторник, 11 сентября.
Отмечается, что Литвин полностью признал свою вину в мошенничестве и подделке документов, разоблачил другого фигуранта дела, который уже умер, и согласился компенсировать убытки.
В материалах дела прокуратура не упоминанает о сыне министра внутренних дел Арсена Авакова и его экс-заместителе Сергее Чеботаре, дело против которых закрыли два месяца назад.
Литвину назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком в два года. Также он должен заплатить 4 миллиона 855 тысяч гривен убытков и компенсировать судебные издержки.