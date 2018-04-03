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03.04.2018

Дело о связях Трампа с РФ: Вынесен первый приговор

Источник: Корреспондент.net

Бывший сотрудник нью-йоркской юридической компании Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom Алекс ван дер Зваан, давший ложные показания ФБР во время расследования российского вмешательства в выборы в США, приговорен к 30 дням тюрьмы. Об этом сообщает Associated Press во вторник, 3 апреля.

Кроме того, голландскому юристу придется заплатить несколько штрафов на общую сумму в 20 тысяч долларов. В ходе заседания он признал свою вину.

Ван дер Зваан стал первым осужденным в рамках расследования о вмешатестве России в амеркианские выборы, которое проводит спецпрокурора США Роберт Мюллер.

 

Обвинения в отношении 33-летнего ван дер Зваана были выдвинуты 16 февраля в федеральном суде в Вашингтоне. Установлено, что он преднамеренно солгал следствию о своих контактах и отношениях с Риком Гейтсом, бывшим сотрудником предвыборного штаба Дональда Трампа, а также еще с одним человеком, чье имя не разглашается (в судебных документах его называют "персоной А").

Алекс Ван дер Зваан − зять российского бизнесмена Германа Хана, долларового миллиардера, акционера Альфа-Групп и фигуранта "кремлевского списка", составленного Госдепартаментом США.

Во время допроса, проведенного в ноябре 2017 года, ван дер Зваан сообщил, что в последний раз общался с Риком Гейтсом в августе 2016 года, а также что его последний контакт с "персоной А" имело место в 2014 году.

На самом же деле ван дер Зваан выходил на связь с обоими еще в сентябре 2016 года. Помимо этого адвокат дал неверные показания об одном электронном письме. Зять Хана в тот же день, 20 февраля, признал перед судом свою вину.

Обвинения в финансовых нарушениях Рику Гейтсу были предъявлены в октябре 2017 года. Вместе с ним обвиняется Пол Манафорт − бывший руководитель предвыборного штаба Трампа. Гейтс и Манафорт были бизнес-партнерами, а также вместе работали на экс-президента Украины Виктора Януковича. Свою вину они пока не признали.

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