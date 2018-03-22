Дело Савченко: стало известно, когда будет суд

Источник: Корреспондент.net

Заседание суда по избранию меры пресечения народному депутату Украины Надежде Савченко состоится в пятницу, 23 марта, примерно в 9:00. Об этом во время брифинга сообщил адвокат нардепа Дмитрий Бугай.

Отмечается, что заседание состоится в Шевченковском райсуде.

"Генпрокурор Юрий Луценко предъявил подозрение Савченко, после этого было задержание ее в порядке статьи 208, проведен допрос, и завтра, ориентировочно на 9:00, будет заседание в Шевченковском райсуде с целью избрания меры пресечения", заявил адвокат.

Он также сообщил, что следствие требует избрать меру пресечения в виде ареста.

"Следствие ходатайствует, при поддержке ГПУ, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей. Мы получили представление с приложениями, будем сейчас ночью изучать его и пытаться реагировать ", - сообщил Бугай.