31.03.2018
Дело Скрипаля: Москва направила Лондону ноту
Источник: Корреспондент.net
Министерство иностранных дел РФ направило Великобритании ноту с 14 вопросами по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает Эхо Москвы.
Первый вопрос касается отказа в праве консульского доступа к отравленным в Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери. Второй - об антидотах, которые медики дали пострадавшим.
Следующие несколько вопросов касаются привлечения Франции к расследованию отравления Скрипалей.
Москва также требует ответа на вопросы о, якобы, "российском происхождении" нервно-паралитического вещества, которым были отравлены Скрипали.
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