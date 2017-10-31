Дело сына Авакова: подозреваемый в больнице

Источник: КорреспонденТ.net

Бывшего замглавы Министерства внутренних дел Сергея Чеботаря доставили в киевскую городскую больницу №4 для медосмотра. Об этом во вторник, 31 октября, сообщает проект Схемы на своей странице в соцсети Facebook.

Так, Чеботарь задержан по делу сына министра внутренних дел Арсена Авакова и подозревается в растрате более 14 млн гривен.

"Они являются задержанными в порядке 208-й статьи УПК. Задержанные на 72 часа, в течение которых будет решаться вопрос об избрании меры пресечения", – отметила пресс-секретарь НАБУ.

В больнице Чеботарь должен находиться до избрания ему судом меры пресечения.