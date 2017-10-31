31.10.2017
Дело сына Авакова: подозреваемый в больнице
Источник: КорреспонденТ.net
Бывшего замглавы Министерства внутренних дел Сергея Чеботаря доставили в киевскую городскую больницу №4 для медосмотра. Об этом во вторник, 31 октября, сообщает проект Схемы на своей странице в соцсети Facebook.
Так, Чеботарь задержан по делу сына министра внутренних дел Арсена Авакова и подозревается в растрате более 14 млн гривен.
"Они являются задержанными в порядке 208-й статьи УПК. Задержанные на 72 часа, в течение которых будет решаться вопрос об избрании меры пресечения", – отметила пресс-секретарь НАБУ.
В больнице Чеботарь должен находиться до избрания ему судом меры пресечения.
Новости раздела
Украина
31.10.2017
Шкиряк: Митинг под Радой обошелся в 43 млн
За две недели на охрану митинга под Верховной Радой потрачено огромные средства, заявил советник министра внутренних дел.
Украина
30.10.2017
В Киевском водохранилище нашли две авиабомбы
Авиабомбы SC-250 находилась на вооружении немецкой армии и использовалась для бомбардировки населенных пунктов.
Украина
30.10.2017
МИД: Россия игнорирует обращения Киева о похищенных пограничниках
Российская сторона не дала разрешения на посещение консулом украинских пограничников.
Украина
30.10.2017
Прибыль Укрнафты выросла почти втрое
Укрнафта предоставила финотчетность за девять месяцев.
Украина
30.10.2017
Экстрадиция Саакашвили: Тбилиси ждет ответа
Грузинские органы трижды обращались к своим украинским коллегам.
Украина
30.10.2017
Волкер: ООН в Донбассе поможет выполнить Минск
Сейчас выполнение требований Минска проблематично, так как "между сторонами нет никакого доверия".
Украина
30.10.2017
Языковой вопрос: Выводы комиссии ждут в декабре
Гриневич встретится с экспертами Венецианской комиссии для обсуждения "всех нюансов и позиции Украины".
Украина
30.10.2017
Под Киевом убили Амину Окуеву
Под Киевом была убита ветеран антитеррористической операции Амина Окуева
Украина
29.10.2017
Погода на понедельник: По всей территории Украины пройдут дожди, на западе – с мокрым снегом
Украина
29.10.2017
Полиция: Воинскую часть никто не захватывал
"Рейдерами" оказались строители, утверждают в областной Нацполиции.
Украина
29.10.2017
На местных выборах проголосовали почти 40% граждан
В выборах смогут принять участие более 1,33 млн человек