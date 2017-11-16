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16.11.2017

Дело Труба. В Украине таки появится новый орган

Источник: Корреспондент.net

Реформа правоохранительной системы Украины застопорилось на создании Государственного бюро расследований.

Это новый супер-мощный орган, забирающий следственные функции у прокуратуры.

Руководство государство долго пыталось найти формулу избрания главы ведомства, при том, что вообще-то действовал якобы открытый конкурс.

В итоге, сорвав все сроки, руководителя для нового правоохранительного органа нашли. Правда к его независимости уже есть вопросы.

Что за орган

Государственное бюро расследований (ГБР) заберет у органов прокуратуры все следственные функции.

ГБР будет расследовать тяжкие и особо тяжкие преступления, а также преступления, совершенные высокопоставленными чиновниками. Например, президентом, министрами, народными депутатами и так далее.

 

Не будут распространяться полномочия ГБР только на сферу компетентности НАБУ - вопросы коррупции, и СБУ - в вопросах противодействия терроризму и национальной безопасности.

Закон о Государственном бюро расследований был принят Верховной Радой 12 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. Президент Петр Порошенко подписал его в январе 2016 года, 1 марта того же года закон вступил в силу.

Полноценно ГБР должно было начать работать к ноябрю 2017 года. Однако этого не произошло. В связи с этим органам прокуратуры с 21 ноября лишатся полномочий по расследованию уголовных производств. По оценкам экспертов ГБР сможет заработать только через полгода – год. Если не отложить еще не созданной структуре передачу дел, то в правоохранительной системе Украины наступит коллапс.

ГБР еще предстоит набрать детективов. Всего в органе должны работать 1,5 тысячи сотрудников.

Новое руководство

Конкурсная комиссия должна была выбрать руководителя Государственного бюро расследований и его заместителей до июля 2017 года. Но выбрали только к середине ноября.

Директора ГБР назначит президент по представлению премьер-министра после отбора конкурсной комиссией. Заместителя и первого заместителя будет назначать сам директор по представлению комиссии. Полномочия верхушки бюро длятся 5 лет. Одно и то же лицо не может занимать эти должности более двух сроков.

Долгое время фаворитами на должность главы ГБР считались военный прокурор Анатолий Матиос и сотрудник Администрации президента Алексей Горащенков. Но Матиоса во власти посчитали слишком самостоятельным игроком, а Горащенков прямо на финише отбора попал в скандал. Накануне одна из сотрудниц Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) заявила, что агентство в своей работе полностью зависит от Администрации президента. А курирует НАПК в Администрации президента как раз Горащенков.

Так что из 19 кандидатов главой ГБР комиссией был избран Роман Труба – руководитель департамента ООО "Юридическая компания "Сектор права". 

С 1997-го по 2015 год Труба работал в органах прокуратуры. Он был прокурором Пустомытовского района Львовской области, заместителем начальника следственного отдела следственного управления прокуратуры Львовской области.

Из Львова в Киев его перевел после победы Майдана земляк - тогдашний и.о. генпрокурора Мохницкий. Труба занял должность заместителя начальника Главного следственного управления – начальника управления по расследованию особо важных дел ГПУ. После назначения генпрокурором Виктора Шокина он был понижен в должности и уволился.

СМИ называют Трубу человеком, которого продвинул на конкурс секретарь СНБО Александр Турчинов. Также Труба лоялен к Администрации президента.

Интересно, что согласно обнародованных экс-депутатом Егором Фирсовым результатов конкурса, Труба получил очень низкие баллы. И по идеи не мог быть рекомендован на столь высокую должность.

Так конкурсанты проходили израильский психологический тест на благонадежность. Такой тест, например, проходят сотрудники израильских спецслужб. Его претенденты на главу ГБР проходили перед проверкой на полиграфе. Результат Романа Трубы в этом тесте – ненадежное лицо, супервысокий степень риска.

“В США и Израиле при таких результатах собеседования на работу людей не берут. А Роман Труба с такими результатами сейчас рассматривается как один из главных претендентов... Это позор, господа”, - отметил Фирсов.

Заместителями главы ГБР избраны также близкие к АП люди. Ольга Варченко - глава Управления процессуального руководства, поддержки государственного обвинения и представительства в суде Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ, так называемого департамента "Кононенко-Грановского". Александр Буряк - бывший заместитель прокурора Киева, старший советник юстиции.

С кем связывают

Если предположения СМИ о лояльности победителей конкурса в руководители ГБР к президенту подтвердятся, то это будет означать, что глава государства получил контроль над еще одним правоохранительным органам, на этот раз с самыми серьезными полномочиями.

После создания слишком уж самостоятельного НАБУ, власти, очевидно, решили больше так не рисковать.

 

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