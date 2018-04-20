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20.04.2018

Демпартия США подала в суд на РФ, штаб Трампа и Wikileaks

Источник: DW

Национальный комитет Демократической партии США обратился в суд с иском против России, предвыборной команды Дональда Трампа и Wikileaks. Об этом в пятницу, 20 апреля, сообщает газета The Washington Post (WP).

Высокопоставленные сотрудники штаба Трампа сговорились с правительством России и ее военной разведкой с тем, чтобы помочь Трампу и нанести урон кампании Хиллари Клинтон, заявляют в комитете. По мнению комитета, для этого были взломаны его компьютерные сети, а данные обнародованы с помощью Wikileaks. Иск поступил в федеральный суд Манхэттена. Сторона истца требует многомиллионных компенсаций, пишет WP.

Ответчиками, как следует из текста судебного иска, выступают, в частности, Россия, Главное управление Генштаба (ГРУ), сам Дональд Трамп, его сын Дональд Трамп-младший, его зять Джаред Кушнер, бывший глава предвыборного штаба Пол Манафорт и его заместитель Рик Гейтс, российский бизнесмен Араз Агаларов и его сын Эмин, а также WikiLeaks.

"Во время президентской кампании 2016 года Россия начала всеобъемлющую атаку на нашу демократию, и нашла согласных и активных партнеров среди работающих на кампанию Дональда Трампа", - заявил председатель Национального комитета Демократической партии США Томас Перес.

Успех иска не гарантируется 

Привлечь Россию по этому иску может быть проблематично, так как у иностранных государств есть иммунитет от решения суда США, уточняет WP. В Демократической партии при этом говорят, что РФ иммунитетом не может быть защищена, так как речь идет о преступлении против частной собственности, то есть взломе серверов партии, предположительно, российскими хакерами.

Компьютерная система комитета была взломана во время предвыборной кампании 2016 года, позднее полученные документы были опубликованы. Это существенно повлияло на ход предвыборной гонки и нарушил работу комитета, убеждены в Демократической партии.

Американские спецслужбы подозревают, что Кремль вмешался в предвыборную президентскую кампанию в Соединенных Штатах, чтобы помочь Дональду Трампу победить на выборах 2016 года. Расследованием предполагаемого вмешательства занимается специальный прокурор Роберт Мюллер.

 

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