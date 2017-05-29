10 Июня - День кар'єри - Profit DAY у Маріуполі

Источник: profitday.info

AIESEC в Мариуполе, совместно со Всеукраинским центром трудоустройства молодежи, а также при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины организовует проект PROFIT DAY, который будет проходить 10 июня в ДК Молодежном.

"PROFІТ DAY” - это мероприятие, которое включает в себя ярмарку вакансий, тренинги, мастер-классы и презентации от Мариупольских компаний.



Цель проекта - создать пространство для взаимодействия и диалога между работодателями и безработной молодежью, показать возможности молодежи для их профессионального развития.

AIESEC — международная молодежная организация, помогающая получить новый опыт, развить профессиональные навыки и личностные качества, благодаря участию в организации проектов и международных программах обмена. AIESEC имеет статус наблюдателя при ЮНЕСКО и Европарламенте и является третьей по размеру негосударственной организацией после Красного Креста и ЮНЕСКО.