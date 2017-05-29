10 Июня - День кар'єри - Profit DAY у Маріуполі
Источник: profitday.info
29.05.2017
AIESEC в Мариуполе, совместно со Всеукраинским центром трудоустройства молодежи, а также при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины организовует проект PROFIT DAY, который будет проходить 10 июня в ДК Молодежном.
"PROFІТ DAY” - это мероприятие, которое включает в себя ярмарку вакансий, тренинги, мастер-классы и презентации от Мариупольских компаний.
Цель проекта - создать пространство для взаимодействия и диалога между работодателями и безработной молодежью, показать возможности молодежи для их профессионального развития.
AIESEC — международная молодежная организация, помогающая получить новый опыт, развить профессиональные навыки и личностные качества, благодаря участию в организации проектов и международных программах обмена. AIESEC имеет статус наблюдателя при ЮНЕСКО и Европарламенте и является третьей по размеру негосударственной организацией после Красного Креста и ЮНЕСКО.
Если хочешь больше узнать о профессии или даже сделать попытку трудоустройства - ПРИХОДИ!
Во время «PROFIT DAY» представители передовых компаний устраивают презентации, проводят семинары, тренинги, мастер-классы, и принимают резюме от кандидатов.
Если ты работаешь за небольшую зарплату, но хочешь работать в достойной компании, развиваться и зарабатывать больше, тебе к нам!
Приходи и получи возможность получить достойную работу!