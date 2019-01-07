День на Донбассе: четыре обстрела, один раненый

"В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня", - говорится в сводке штаба ООС в Facebook.

Как отметили в штабе, опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи хутора Вильный на Луганском направлении, в районе поселка Луганское на Светлодарском направлении, поселка Березово на Донецком направлении и вблизи населенного пункта Павлополь, что на Мариупольском направлении.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – подытожили в штабе ООС.