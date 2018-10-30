День на Донбассе: девять обстрелов, двое раненых

По данным штаба, в частности сепаратисты четыре раза открывали огонь из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Как сообщается, сепаратисты из минометов вели обстрелы вблизи Луганского, Авдеевки, Песков и Ломакино, из БМП - неподалеку Авдеевки и Опытного, а неподалеку Марьинки, Павлополя и Лебединского - из стрелкового оружия.

"Подразделения, которые обороняются, предпринимали активные меры для прекращения огневой активности противника. В ходе боевых действий двое военнослужащих объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.