30.03.2019
День на Донбассе: два обстрела, один раненый
Источник: Корреспондент.net
Сепаратисты с начала суток осуществили два обстрела позиций операции объединенных сил – один украинский военный получил ранения. Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба ООС в субботу, 30 марта.
"С начала суток противник дважды обстрелял из стрелкового оружия позиции наших войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - в районе населенных пунктов Авдеевка и Пески. В результате обстрелов один военнослужащий объединенных сил получил ранения", - говорится в сводке.
В штабе отметили, что подразделения, которые обстрелял противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери боевиков уточняются.
"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - подчеркнули в штабе.
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