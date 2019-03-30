День на Донбассе: два обстрела, один раненый

Украина выплатила третий купон по самым долгосрочным еврооблигациям, взятым на 15 лет.

Документ с грифом Секретно, содержащий информацию о кандидатах на пост главы НАБУ, был передан в Администрацию президента в 2015 году.

В начале 2019 года Украина увеличила поставки курятины на 77%. При этом экспорт свинины продолжает рекордно падать.

На выплату пенсий и субсидий за март выделили более 40 млрд гривен

Пять лет "последние копейки" шли на обеспечение армии, говорит президент. При этом он не упоминает о схемах о переплатах на закупках в оборонке.

Неделю назад глава САП Назар Холодницкий поручил закрыть все дела о незаконном обогащении до 28 марта.

Ракеты "земля-воздух" для ЗРК Печора в 2007 году пытались незаконно переправить в страну, которая находилась под санкциями ООН.

В одном из населенных пунктов Запорожской области обнаружили тайник с оружием и боеприпасами.

Окружной административный суд Киева отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову, после того, как в ноябре 2017 кинопродукт официально запретили демонстрировать на украинских телеэкранах.

Министерство социальной политики намерено переводить тех получателей субсидий наличными, которые имеют задолженность более 340 гривен дольше 1 месяца за оплату жилищно-коммунальных услуг, на безналичные субсидии.

Проверку оборонного госконцерна планируют завершить через три месяца. Президент требовал закончить аудит до конца года.

Мужчина таким образом хотел отомстить за сахар, который, по его мнению, старушка задолжала жителям села.

Европейский Союз осуждает установку новых мин, обнаруженных Специальной мониторинговой миссией Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) вдоль линии соприкосновения на Донбассе, и призывает к немедленному разминированию.

ЕС осудил установку новых мин на Донбассе, напомнив об их угрозе для гражданских

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29-31 марта, на 16,70 коп. до 27,2488 UAH/USD.

С начала суток сепаратисты десять раз обстреляли позиции украинских военных, семь раз применив запрещенное "Минском" вооружение.

День на Донбассе: есть погибший и раненый

Президент показал журналистам тайную комнату для управления армией и ведения переговоров с НАТО, ЕС и США.

В нижнюю часть перстней вмонтирована миниатюрная пишущая ручка, которая, по словам чиновника, предназначена для того, чтобы портить бюллетени.

Окружной административный суд Киева отменил запрет сериала "Сваты", так как не нашел доказательств незаконного посещения аннексированного Россией Крыма актером из сериала Федором Добронравовым.

На 1 марта 2019 года задолженность по выплате заработной платы уменьшилась на 6,4% по сравнению с 1 февралем до 2 446,768 млн гривен.

В штабе отметили, что подразделения, которые обстрелял противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери боевиков уточняются.

"С начала суток противник дважды обстрелял из стрелкового оружия позиции наших войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - в районе населенных пунктов Авдеевка и Пески. В результате обстрелов один военнослужащий объединенных сил получил ранения", - говорится в сводке.

Сепаратисты с начала суток осуществили два обстрела позиций операции объединенных сил – один украинский военный получил ранения. Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба ООС в субботу, 30 марта.

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