День на Донбассе: два обстрела, потерь нет

Источник: Корреспондент.net

На Донбассе в течение текущих суток, с 00:00 до 18:00 субботы, 12 января, зафиксировано два случая нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов. Никто из украинских военных не пострадал.

Отмечается, что сепаратисты открывали огонь из БМП-1 по позициям Объединенных сил в районе поселка Новотошковское на луганском направлении и из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов в районе хутора Вильный на попаснянском направлении.

Несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Как сообщили в пресс-центре, ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.