День на Донбассе: два обстрела, потерь нет

Источник: Корреспондент.net

На Донбассе в течение текущих суток, с 00:00 до 18:00, сепаратисты два раза обстреляли позиции украинских военных, обошлось без потерь.

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки Север сепаратисты обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Крымское из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток противник обстрелял из гранатометов и стрелкового оружия позиции ВСУ в районе населенного пункта Водяное.

"Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", - сообщили в ООС.