День на Донбассе: есть погибший и раненый

Источник: Корреспондент.net

Один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины в пятницу, 29 марта. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения. Обороняющиеся подразделения адекватным ответом заставили врага прекратить обстрелы. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сводке по состоянию на 18:00 пятницы.

Отмечается, что с начала текущих суток сепаратисты 10 раз нарушили режим прекращения огня, семь раз применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями, выпустив 59 мин калибров 120 и 82 мм.

В частности, из минометов 120 калибра и станковых противотанковых гранатометов они обстреляли позиции Объединенных сил возле Широкино, из станковых противотанковых гранатометов – в районе Лебединского Волновахского района Донецкой области, из минометов калибра 82 мм - в районе Водяного Новоазовского района Донецкой области.

Кроме того, из стрелкового оружия были обстреляны позиции Объединенных сил у Зайцево Горловского горсовета Донецкой области.

Остальные шесть обстрелов пришлись на Попаснянский район Луганской области. Трижды, из минометов 120-го и 82-го калибров, вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и автоматических станковых гранатометов, сепаратисты обстреляли украинские позиции в районе Троицкого и дважды, из минометов калибра 120 мм и вооружения БМП, - в районе Новоалександровки. Из минометов 82 калибра и ручных противотанковых гранатометов были обстреляны позиции у поселка Золотое-4.