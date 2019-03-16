День на Донбассе: один боец погиб, еще один ранен

Источник: Корреспондент.net

В районе боевых действий на Донбассе погиб один украинский военный, еще один получил ранения. Об этом говорится в сводке пресс-центра Операции объединенных сил на странице в Facebook по состоянию на 18:00 субботы, 16 марта.

"В течение текущих суток противник два раза обстрелял позиции подразделений Объединенных сил, дважды применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", – сказано в сообщении.

В штабе также отметили, что были обстрелы в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе населенного пункта Хутор Вильный.