День на Донбассе: один обстрел, один раненый

В штабе сообщают, что обстановка в этом районе остается контролируемой, а Счастьинская ТЭС работает в штатном режиме.

Наблюдатели слышали около 40 выстрелов из стрелкового оружия. По их оценке, огонь велся в направлении БПЛА.

В зону ООС на Донбассе сегодня прибыла австрийская делегация во главе с послом Австрии в Украине Гермине Поппелер.

Выборы в "ДНР" и "ЛНР" не противоречат минским соглашениям, утверждают, в свою очередь, в России.

На Донбассе за день ранен один украинский военный

В течение суток сепаратисты нарушили режим прекращения огня 3 раза, дважды вели прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, один раз применили минометы калибра 82 мм и гранатометы.

Минский процесс неэффективен? Это как сказать. И это с чем сравнивать. Именно Минск-2 является поводом для санкций против РФ, вводимых по причине агрессии в Украине.

Так называемые "выборы" на неподконтрольной части Донбасса, прошедшие 11 ноября без согласия Украины, в ПА ОБСЕ считают недействительными.

За день на Донбассе ранен один военный

Под интенсивный огонь, который велся ночью, 15 ноября, из минометов калибра 82 и 120 мм из жилых кварталов Горловки попали жилые дома в поселке Южном.

За день сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня в районе операции Объединенных сил на Донбассе.

За день на Донбассе ранены два военных

Сепаратисты за день семь раз нарушили режим прекращения огня в районе операции Объединенных сил на Донбассе.

За день на Донбассе ранены два военных

Наибольшая огневая активность противника наблюдалась возле Крымского в Луганской области. Там стреляли из минометов из минометов 120-мм калибра.

Сепаратисты обстреливали украинских военных из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

На Донбассе за день семь обстрелов

По состоянию на 18:00 воскресенья обстрелов позиций Объединенных сил на Донбассе со стороны сепаратистов не зафиксировано.

С начала суток сепаратисты по состоянию на 18:00 воскресенья один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Сепаратисты в период с 00:00 до 18:00 среды один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

"Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии столкновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - подчеркнули в пресс-центре штаба ООС.

Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе хутора Вильный на Луганском направлении.

"При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не зафиксировано… Вследствие обстрелов… один военнослужащий объединенных сил получил повреждения", - говорится в сводке пресс-центра на странице в Facebook.

Сепаратисты в пятницу с начала суток и до 18.00 один раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил. В результате один украинский военнослужащий получил повреждения, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

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