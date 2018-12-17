17.12.2018
День на Донбассе: один обстрел, потерь нет
Источник: Корреспондент.net
На протяжении текущих суток, 17 декабря, сепаратисты один раз нарушили режим прекращения огня – потерь среди украинских военных нет. При этом запрещенное Минскими соглашениями вооружение не применялось, говорится в вечерней сводке на странице Операции объединенных сил в Facebook в понедельник.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.
По данным штаба, опорные пункты украинских войск были обстреляны сепаратистами из противотанкового гранатомета в районе Гнутово Мариупольского горсовета Донецкой области.
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