День на Донбассе: один обстрел, потерь нет

Источник: Корреспондент.net

За день сепаратисты один раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Отмечается, что противник совершил один прицельный обстрел наших позиций в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север вблизи поселка Золотое-4 из вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и станкового противотанкового гранатомета.

В результате боевых действий потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

"Подразделение адекватным ответом заставило противника прекратить обстрел. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что во время вражеского снайперского обстрела на Донбассе погиб старший боевой медик.