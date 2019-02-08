День на Донбассе: один погибший, двое раненых

Источник: Корреспондент.net

На Донбассе за день, 8 февраля, сепаратисты восемь раз обстреляли позиции украинских войск. Один боец ВСУ погиб, еще двое получили ранения.

Отмечается, что в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты дважды обстреляли из автоматических гранатометов и стрелкового оружия позиции наших защитников вблизи города Авдеевка. Вблизи поселка Водяное - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта Павлополь.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север сепаратисты дважды обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Крымское и из гранатометов вблизи населенного пункта Зайцево.

Также позиции наших войск были обстреляны в районе Хутора Вильный из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия.