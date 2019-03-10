День на Донбассе прошел без обстрелов - ООС

Источник: Корреспондент.net

В течение текущих суток, 10 марта, по состоянию на 18:00 воскресенья нарушений режима прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе не зафиксировано.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников", - заверили в штабе.