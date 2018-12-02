02.12.2018
День на Донбассе прошел без обстрелов
Источник: Корреспондент.net
В течение текущих суток, 2 декабря, по состоянию на 18:00 воскресенья, сепаратисты огонь в направлении оборонительных укреплений Объединенных сил на Донбассе не открывали. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных - наши подразделения надежно удерживают занимаемые рубежи, находятся в готовности к любым изменениям и совершенствуют оборонительные позиции", - доложили в штабе.
Ранее сообщалось, что с начала суток, 2 декабря, по состоянию на 12:00 воскресенья в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе не зафиксировано ни одного нарушения режима тишины.
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