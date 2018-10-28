День на Донбассе: пять обстрелов, потерь нет

В Министерстве здравоохранения назвали число случаев заболевания дифтерией в Украине с начала 2018 года.

С 30 апреля в штабе ООС зафиксировали 58 обстрелов населенных пунктов на Донбассе. В этих обстрелах пять гражданских погибли и десять были ранены.

Подобрать подарок ребенку когда он маленький — это не сложно. А вот когда он становится подростком — угодить уже почти нереально. Они ожидают прикольные подарки на Новый Год, с которыми можно и перед друзьями похвастаться и быть «в теме».

Украина в сентябре этого года сократила выплавку стали к сентябрю прошлого года на 7,6%, говорится в рейтинге Worldsteel.

На Донбассе за день ранен один военный

В стране за неделю уровень заболеваемости среди взрослых уменьшился на 6,9%, а среди детей до 17 лет - на 6,7%.

В следующем году трудовая миграция украинцев уже не будет оказывать столь значительного давления на рост заработных плат.

Студенты требуют провести аудит и выяснить, куда пошли деньги, выделенные на ремонт общежитий и корпусов КПИ.

Петр Порошенко и Александр Лукашенко договорились о создании рабочей группы по снятию антидемпинговых ограничений, после чего товарооборот между странами может быть удвоен.

Удаленный с сайта правительства документ подтверждает намерение властей еще как минимум дважды повысить цены на газ.

Водителю гоночного автомобиля, который совершил наезд, грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Представитель Государственного департамента США по вопросам Украины считает, что повышение цены на газ поможет в реформировании энергосектора страны.

Силовики задержали мужчину, который может быть причастен к нескольким убийствам людей. Также сообщается, что у задержанного есть соучастник.

"На Приазовье, кроме стрелкового оружия, враг обстрелял позиции Объединенных сил возле Водяного и Лебединского из станковых противотанковых гранатометов, а в районе Гнутово - из минометов калибра 82 мм", - говорится в сводке.

Как отмечают в пресс-центре Объединенных сил, сепаратисты открывали прицельный огонь из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Авдеевки и с.Тарамчук Марьинского района Донецкой области.

"В результате вражеского огня ни один украинский военнослужащий не пострадал", - говорится в сообщении.

Сепаратисты осуществили пять обстрелов позиций Объединенных сил на востоке Украины в воскресенье, 28 октября. Об этом говорится в вечерней на странице Операции объединенных сил в Facebook.

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