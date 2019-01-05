05.01.2019
День на Донбассе: три обстрела, потерь нет
Источник: Корреспондент.net
В районе боевых действий на Донбассе в течение текущих суток, 5 января, сепаратисты три раза нарушили перемирие.
Отмечается, что опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе города Авдеевка на донецком направлении и вблизи поселков Павлополь, Лебединское на мариупольском направлении.
Вследствие обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
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