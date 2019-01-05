День на Донбассе: три обстрела, потерь нет

Источник: Корреспондент.net

В районе боевых действий на Донбассе в течение текущих суток, 5 января, сепаратисты три раза нарушили перемирие.

Отмечается, что опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе города Авдеевка на донецком направлении и вблизи поселков Павлополь, Лебединское на мариупольском направлении.

Вследствие обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.