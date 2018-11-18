День на Донбассе: восемь обстрелов, потерь нет

По данным штаба, сепаратисты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Желобок, Светлодарск, Авдеевка, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово. "Кроме того, вблизи Желобка, противник применил минометы калибра 82-мм, а в районе Светлодарска – 120-мм", – говорится в сводке.

В информации отмечается, что подразделения обороняющихся адекватно подавляли вражеский огонь применением соответствующих огневых средств, "потерь среди личного состава наших войск не допущено". Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.