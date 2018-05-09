День Победы: в Киеве задержаны четыре человека

Источник: Корреспондент.net

В Киеве во время мероприятий ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне полиция задержала четырех человек.

По его словам, большая часть акции проходит спокойно. Однако было двое задержанных, которые пытались использовать запрещенную символику, и два человека, которые пытались без проверки пройти на территорию проведения массовых мероприятий. В результате произошли столкновения.

"Мужчина пытался пройти туда, где проводятся полицейские меры, но его остановили наряды. Ружье висело у него на плече, его (оружие) направят на экспертизу, мужчину доставили в райуправление. Он не может объяснить пока свои действия", - сказал Крищенко.

Задержанных доставили в районное управление полиции.