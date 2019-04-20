День тишины: в полиции рассказали о нарушениях

Источник: Корреспондент.net

В день тишины в полицию поступило 201 заявления о нарушениях избирательного законодательства Такие данные по состоянию на 18.00 субботы, 20 апреля, обнародовал пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало на своей странице в Facebook.

Так, больше всего нарушений зафиксировано в Днепропетровской (13), Донецкой (9), Николаевской (7), Полтавской и Харьковской (по 6) областях, а также в Киеве (12).

"В основном эти факты связаны с незаконной агитацией (54) и подкупом избирателей (2)", - написал Тракало.

Полицией открыто одно уголовное производство - по ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса. Кроме того, составлено 8 админпротоколов.