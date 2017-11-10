День в АТО: Боевики применили тяжелое вооружение, ранен один украинский военный

Источник: 112.ua

В зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе (АТО) с начала 10 ноября боевики применили тяжелое вооружение. В результате боевых действий один украинский военный получил ранения, сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

Сообщается, что на луганском направлении боевики четыре раза били по украинским опорным пунктам на подступах к Крымскому и Луганскому из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Из этого же оружия террористы вели огонь в районе Гнутово и Водяного, что на vариупольском направлении.

"Также недалеко от Донецка оккупанты выпустили более 50 мин калибра 82-мм и более 20 мин калибра 120-мм по защитникам Авдеевки и Песок. В результате одного из этих обстрелов был ранен военнослужащий сил АТО. Кроме того, вооружение БПМ и зенитную установку враг применял вблизи Песок. Также по окрестностям Песок противник сделал более 10 выстрелов из танка", – говорится в сообщении.