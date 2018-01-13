День в АТО: За время новогоднего перемирия боевики впервые применили артиллерию

Источник: 112.ua

В зоне проведения Антитерористической операции на Донбассе 13 января впервые за время новогодне-рождественского перемирия, боевики применили артиллерию. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

"На донецком направлении, на Приазовье, почти час длился вражеский обстрел из гранатометов, 120-мм минометов и артиллерийских систем калибра 122-мм по укреплениям сил АТО на подступах к Водяному. Здесь захватчики выпустили более двух десятков боеприпасов. В этом же районе, в районе Павлополя, незаконные вооруженные формирования вели огонь из тяжелых минометов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что из 120-мм минометов и гранатометов противник вел огонь недалеко от шахты "Бутовка", а из стрелкового оружия и 82-мм минометов обстреливал украинские позиции в раойне Каменки. Также из гранатометов различных видов и стрелкового оружия враг нарушал перемирие вблизи Верхнеторецкого.

На луганском направлении, по информации штаба, боевики боевики из стрелкового оружия и минометов калибром 82-мм обстреливали украинские позиции в районе Новолуганского.

Отмечается, что всего с полуночи до 18:00 13 января боевики нарушали перемирие 6 раз. Украинские военные один раз открывали огонь в ответ.