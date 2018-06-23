День в районе ООС: ранены четверо бойцов ВСУ

Источник: Корреспондент.net

В результате боевых действий на Донбассе в субботу, 23 июня четверо украинских военных получили ранения. Об этом говорится в вечерней сводке штаба Операции объединенных сил.

По состоянию на 18:00 на Донбассе было восемь обстрелов, пять из них - их тяжелого вооружения.

Отмечается, что на мариупольском направлении значительно активизировались боевые действия. Там из артиллерии калибра 122 мм четыре раза обстреляли позиции возле Лебединского, Талаковки, Водяного.

В районе Каменки сепаратисты использовали минометы калибра 120 мм.

Также стреляли возле населенных пунктов Степное, Пески, Широкино.