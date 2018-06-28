Денисова написала письмо в Кремль

Источник: Корреспондент.net

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к главе администрации президента России. Соответствующее письмо в среду, 27 июня, она опубликовала в соцсети Facebook.

По ее словам, гарантии, предоставленные ей президентом РФ Владимиром Путиным как уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека по беспрепятственному допуску и без каких-либо предварительных условий к удерживаемым гражданам Украины, на данный момент не реализованы.

"Поэтому обратилась с официальным письмом к главе Администрации президента РФ Антону Вайно с просьбой обеспечить реализацию предоставленных мне президентом РФ гарантий", - написала Денисова.