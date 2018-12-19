Денисова назвала число переселенцев в Украине
Источник: Корреспондент.net
В Украине насчитывается около 1,6 млн внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой на своей странице в Facebook в среду, 19 декабря.
Также Денисова подчеркнула, что реальное количество переселенцев назвать трудно - правительство продолжает применять политику привязки получения пенсии и других гарантированных государством выплат и пособий до статуса ВПЛ.
"Ежемесячно производится более миллиона пересечений линии столкновения через пять пунктов, один из которых - полуразрушенный деревянный пешеходный мост в Станице Луганской. Это еще больше изолирует жителей на неконтролируемых территориях", - добавила омбудсмен.
Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что средний доход внутренне перемещенного лица составляет 2187 гривен.