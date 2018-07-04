Денисова отреагировала на сообщение о побоях Гриба

Источник: Корреспондент.net

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отправила в аппарат российского омбудсмена Татьяны Москальковой письма в связи с возможным нарушением прав содержащихся в России украинцев Павла Гриба и Станислава Клыха. Об этом в среду, 4 июля, сообщает пресс-служба украинского омбудсмена.

Украинский омбудсмен озвучила информацию об избиении украинского заключенного.

"Есть информация о том, что во время этапирования в пенитенциарное заведение Ростова-на-Дону гражданин Украины Павел Гриб был жестоко избит другими заключенными. Кроме того, у Павла отобрали все вещи и продукты питания, которые накануне были переданы представителями Генерального консульства Украины. Также стало известно, что 20-летний украинский политзаключенный страдает сильной головной болью и слабостью, ему не предоставляют необходимые лекарства", - говорится в сообщении.

Поэтому Денисова подготовила обращение к рабочему аппарату уполномоченного по правам человека России, в котором, в частности, отмечается, что состояние здоровья Павла Гриба и нарушение его права на личную безопасность "вызывает большую обеспокоенность".

Кроме того, в письме омбудсмен просит предоставить Павлу Грибу необходимую квалифицированную медицинскую помощь, а также "всячески способствовать обеспечению личной безопасности как Павла, так и других заключенных граждан Украины на территории России".

Денисова также просит свою российскую коллегу сообщить об основаниях перевода Станислава Клыха в областную психиатрическую тюремную больницу Магнитогорска, а также способствовать проведению независимого медицинского обследования украинцев украинскими или иностранными врачами.