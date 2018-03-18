Дениз Юджел обвинил ФРГ в предательстве демократических сил Турции

Источник: DW

Журналист немецкой газеты Die Welt Дениз Юджел (Deniz Yücel), недавно освобожденный из турецкой тюрьмы, поблагодарил власти ФРГ за усилия по его освобождению и вместе с тем подверг их критике за политику в отношении Турции. "В целом я полагаю, что правительство Ангелы Меркель (Angela Merkel) дважды предало все прогрессивные и демократические силы в Турции", - заявил Юджел в интервью, опубликованном в воскресенье, 18 марта, в газетах Die Welt и Tageszeitung (taz).

Журналист расценил как предательство позицию германских властей в вопросе вступления Турции в Евросоюз. В 2005 году правительство Меркель "четко дало понять Турции: неважно, что вы делаете: путь в ЕС для вас закрыт". А ведь в то время, по словам Юджела, еще были признаки того, что Анкара готова идти по пути европеизации.

Вторым предательством он считает встречу Ангелы Меркель с Реджепом Тайипом Эрдоганом в 2015 году в разгар кризиса с беженцами и незадолго до парламентских выборов в Турции. "С точки зрения международной дипломатии это была совершенно необычная поддержка (партии Эрдогана - Ред.) на выборах", - считает Юджел.

По его словам, на тот момент в Евросоюзе не было страны, более лояльно относившейся к Турции, чем Германия. "И это несмотря на аресты представителей оппозиции и СМИ", - добавляет журналист. Позиция правительства ФРГ изменилась лишь после того, как власти Турции арестовали и отправили в тюрьму самого Юджела.

Дениз Юджел, имеющий гражданство и Турции, и Германии, был задержан в Стамбуле 14 февраля для допроса, после чего взят под стражу. Двумя неделями позже суд арестовал его по подозрению в "пропаганде терроризма" и "разжигании межнациональной ненависти". С 27 февраля он находился в тюрьме Силиври к западу от Стамбула. Правительство Германии подвергло резкой критике арест Юджела и вынесенный ему приговор и приложило максимум усилий по освобождению журналиста.