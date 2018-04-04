Депутат Павленко хочет провести парламентские слушания по безопасности журналистов

Источник: Українські новини

Проведение парламентских слушаний по безопасности журналистов в Украине дальше уже откладывать нельзя. Об этом заявил народный депутат от Оппозиционного блока Юрий Павленко во время выступления в Верховной Раде в среду, 4 апреля, сообщает пресс-служба политической силы.

"Тема безопасности журналистов является одной из самых больших угроз свободе слова сегодня. Согласно индексу физической опасности журналистов в Украине, который определяют международные и украинские организации, только в 2017 году было зафиксировано 90 инцидентов с применением силы к журналистам. А уже за первые два месяца этого года произошло 10 таких инцидентов – физических атак на представителей СМИ, и эта ситуация не может не вызывать беспокойства", – сказал Юрий Павленко.

Он отметил, что из-за всего этого международные организации делают достаточно критические заявления в адрес Украины, и поэтому проблему безопасности журналистов необходимо решить как можно скорее.

"Именно поэтому оппозиционный блок поддерживает инициативу Комитета свободы слова и информационной политики, который уже более полугода назад внес проект постановления №7086 о проведении парламентских слушаний о безопасности работы журналистов и свободы слова в Украине. Прошу рассматривать мое выступление, как депутатский запрос к Председателю Верховной Рады, и прошу внести в повестку дня работы парламента указанное постановление о парламентских слушаниях и наконец их провести", – подчеркнул парламентарий.