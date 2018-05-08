Депутат Рады Онищенко дал показания о коррупции Порошенко испанским прокурорам, – СМИ

Источник: Українські новини

Депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко заявляет о допросе сотрудниками испанской антикоррупционной прокуратуры по фактам коррупции Президента Украины Петра Порошенко.

Онищенко уточнил, что его допрос был проведен еще год назад и все это время антикоррупционные органы исследуют вопросы финансовых операций по покупке в Испании элитной недвижимости самим Порошенко и людьми из его ближайшего окружения.

Также Онищенко предоставил электронную копию свидетельства об этом допросе.

Ранее заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, что Александр Онищенко и бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов "затеяли серьезное расследование в Испании по частному имуществу, офшорным счетам Петра Порошенко и разных теток, на которых оформлены вилы, дачи, квартиры, пароходы и прочие атрибуты дорогой жизни успешной украинской элиты. Всего этого добра, купленного до президенства и после президенства у ПП (Петра Порошенко), как оказалось, в Испании достаточно много. Испанский инвестор. Системный. Рассказывают, что все заработанное туда возит. И у берегов закапывает. С нетерпением жду материал. И переживаю очень. Злые реваншисты в эмиграции - нехилые конкуренты для нашего цеха".