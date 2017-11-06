Депутат российской Госдумы предложил отменить акты 1954 года о передаче Крыма Украине

Источник: 112.ua

епутат российской Госдумы Константин Затулин заявил, что Россия должна отменить акты о передаче Крыма Украине от 1954 года. Об этом Затулин заявил на пленарном заседании "Форума друзей Крыма".

"Мы должны в Государственной думе и Совете Федерации, как законодательная власть в стране, которая является продолжателем и преемником Советского Союза, принять решение об отмене актов 1954 года. Потому что мы устали слышать, что в 2014 году мы забрали чью-то землю, чье-то море", – заявил Затулин.

В 1954 году по инициативе первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Крым был передан в состав Украинской ССР (указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года).