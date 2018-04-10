Депутаты предлагают давать статус УБД всем участникам АТО

Источник: Українські новини

6 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту предусмотреть признание участниками боевых действий всех принимавших непосредственное участие в антитеррористической операции (АТО).

Об этом говорится в законопроекте №8227, зарегистрированном в Раде 4 апреля.

Согласно документу, участниками боевых действий признаются лица, которые в соответствии с законом "О борьбе с терроризмом" были привлечены к участию в АТО и защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, находясь непосредственно в районах в период проведения АТО во взаимодействии с Вооруженными силами, Министерством внутренних дел и другими субъектами по борьбе с терроризмом.

Отмечается, что решение о предоставлении статуса УБД, выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели или инвалидности волонтера и других категорий лиц принимается межведомственной комиссией в соответствии с законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Порядок предоставления статуса УБД, сроки их участия в АТО, а также порядок лишения статуса УБД определяются Кабинетом Министров.

Основанием для предоставления статуса УБД является справка о периоде непосредственного участия в АТО и выписка из приказа Антитеррористического центра о привлечении лица к проведению операции.