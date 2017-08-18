Десятки тысяч жителей Донбасса не имеют доступа к питьевой воде, - УКГВ ООН

Источник: 112.ua

Десятки тысяч жителей востока Украины не могут получить доступ к безопасной питьевой воде, поскольку насосные станции все чаще становятся объектами обстрелов сторонами вооруженного конфликта. Об этом сообщает пресс-служба Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

Координатор чрезвычайной помощи Стивен О'Брайен заявил, что почти 400 тыс. человек по обе стороны линии разграничения в Донецкой обл. не имели доступа к безопасной питьевой воде в течение нескольких дней в связи с выходом из строя Южно-Донбасской водонасосной станции.

В отчете УКГВ за 16 августа говорится, что насосная станция возобновила работу и ожидается возобновление водоснабжения для около 210 тыс. жителей территорий, контролируемых правительством и приблизительно 180 тыс. жителей районов, не контролируемых правительством.

"На другие основные услуги, такие, как здравоохранение и образование, также повлияли обстрелы. Например, в мае в Марьинке была обстреляна школа, в результате чего было эвакуировано около 140 детей. Более 230 домов были повреждены в контролируемых правительством районах и на неподконтрольных Украине территориях, в результате чего многие люди нуждаются в приюте и основных услугах", - говорится в отчете.

Также сообщается, что с начала 2017 года военные действия на востоке Украины не обострились, но ежедневные столкновения продолжают наносить ущерб критической инфраструктуре.

"Преднамеренное нарушение доступа к качественному водоснабжению в районах, затронутых конфликтом, является явным нарушением международного гуманитарного права", - добавил О'Брайен.

Ранее председатель Донецкой ОВГА Павел Жебривский сообщал, что в Донецкой ОВГА работают над созданием плана по обеспечению подконтрольных Украине территорий альтернативным водоснабжением.

По словам главы администрации, уже к концу этого года или в 2018 году планируется обеспечить альтернативным водоснабжением Мариуполь, а также Никольский и Мангушский районы.