Десятки тюленей парализовали канадский город

Источник: Корреспондент.net

Канадский город Роддиктон-Байд-Арм наводнили десятки тюленей. Из-за 40 особей движение транспорта оказалось практически полностью парализованным.

По информации телеканала, двое тюленей уже попали под колеса автомобилей. Местные власти полагают, что животные чересчур удалились от побережья и, вероятно, заблудились.

"Тюлени повсюду: на дорогах и во дворах, на лужайках и парковках, а иногда у самых дверей домов. Если не перевезти их к побережью, боюсь, они не выживут", - цитирует телеканал слова главы города.

При этом также отмечается, что животные явно голодные. А выбраться из города сами не смогут.

Власти уже обратились за помощью к специалистам министерства рыболовства и океанов.

Ранее сообщалось, что супружеская пара во время съемок тюленей попала в "ловушку". Животные улеглись прямо на женщину, производившую съемку.