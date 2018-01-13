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13.01.2018

Детям-сиротам в Украине увеличат матпомощь и построят соцжилье

Источник: Українські новини

Президент Петр Порошенко подписал указ, усиливающий защиту прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и их имущественных прав. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.

"Глава государства издал соответствующий документ (указ "О первоочередных мерах по защите прав детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа") с целью обеспечения соблюдения прав и законных интересов детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, усиление защиты их личных и имущественных прав", - сказано в нем.

Президент определил необходимость введения денежной компенсации детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, лицам из их числа за полагающиеся им для получения жилые помещения и соответствующей субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату такой компенсации.

Кроме того, с целью обеспечения жильем этой категории детей, правительству поручено предусматривать ежегодно в государственном бюджете расходы для строительства малых групповых домов, домов поддержанного проживания, жилья для детских домов семейного типа, социального жилья.

Кабинет Министров также должен проработать вопрос о разработке типовых проектов и требований для строительства малых групповых домов, домов поддержанного проживания, детских домов семейного типа, в том числе с учетом потребностей лиц с инвалидностью.

Правительству также поручено решить в установленном порядке вопрос о повышении размера государственной социальной помощи на детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в семьях граждан.

Областным и Киевской городской государственным администрациям, в частности, поручено принимать меры по своевременному выявлению детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, предоставлению им соответствующего статуса, устройству в семейные формы воспитания, созданию с этой целью патронатных семей и распространению практики наставничества.

Также с целью повышения профессионального уровня работников служб по делам детей, центров социальных служб для семьи, детей и молодежи Президент определил необходимость внедрения программ их подготовки, переподготовки, повышения квалификации и сертификации деятельности, а также указал на необходимость соблюдения требований законодательства по штатной численности и недопущения ликвидации таких служб и центров.

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