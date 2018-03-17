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17.03.2018

Деятели культуры: Закрытие Британского совета - шаг к культурной изоляции

Источник: DW

В субботу, 17 марта, стало известно об ответных мерах МИД России на действия дипломатической службы Великобритании. Кроме высылки 23 британских дипломатов и запрета на открытие консульства в Санкт-Петербурге, было объявлено о закрытии Британского совета в Москве. Эта организация занимается распространением британской культуры за пределами Великобритании. Совет работал в России с 1992 года. 

Ирина Прохороваглава издательства "Новое литературное обозрение"

Событие крайне печальное. Сам способ дипломатической войны – крушение культурных институций – мне напоминает вандализм. Поразительно, что когда начинаются конфликты в политической сфере, почему-то наш ответ врагам – я не обсуждаю, насколько справедливы обвинения английской стороны – всегда связан с закрытием культурных центров, а не политических институций. Это совершенно несимметричный ответ, а главное – он вредит больше всего российским гражданам.

Разрыв культурных связей – это всегда очень болезненно. Дипломатические отношения восстанавливаются быстро, а вот на восстановление культурных и научных связей порой уходят десятилетия. Кстати, многие британские центры в российских городах закрывались в течение 2000-х тоже в связи со всякими дипломатическими и торговыми конфликтами, что очень печально. Я считаю, что в какой бы дипломатической войне не находились страны, культура не должна быть втянута. Культура – лучшая дипломатия.

Вся эта ситуация толкает нас  в сторону культурной изоляции, которая окончится культурным провинциализмом. Если мы хотим быть великой державой с высокими технологиями, то культурный обмен должен сохраняться любой ценой, иначе мы будем отставать невероятным образом.

Думаю, что теперь Британский совет больше не откроется никогда или откроется не скоро. Высылка дипломатов – налаженный способ борьбы, а вот так вышвыривать культурные центры и выгонять культурных людей – довольно оскорбительно. Совершенно не факт, что Британский совет захочет к нам обратно вернуться.

Кирилл Сорокин, основатель и программныйдиректор фестиваля Beat Film Festival

Совет - единственная организация, которая поддерживала наш фестиваль с самого начала. Более-менее все, что я знаю о креативной экономике, у меня благодаря их деятельности и семинарам.

Вместе с Британским советом мы устраивали презентацию главного британского фестиваля документального кино Sheffield/Doc в Москве. Она была во многом направлена на то, чтобы познакомить российских документалистов с этим фестивалем, дать им возможность посылать и показывать свои фильмы там.

Для меня все происходящее - отчетливый знак изоляции. Наивно думать, что от этого пострадает Британия - ее культура и язык и так известны во всем мире. От этого пострадают, прежде всего, люди, которые привыкли ходить на театральные фестивали, российские музыканты и культурные менеджеры, которые благодаря Британскому совету ездили на стажировки в лондонский Science Museum и за деньги британских налогоплатильщиков выступали на шоукейс-фестивалях, где их могли заметить. Закрытие совета означает, что нам будет сложнее показывать здесь какие-то наиболее дорогие британские фильмы (особенно это касается регионов), привозить сюда британских режиссеров.

Александр Гаврилов, сопредседатель оргкомитета премии “Просветитель”

Закрытие, конечно, ухудшит не только сложные отношения России и Великобритании. Главное – пострадают люди внутри российской культуры и сама насыщенность культурной среды.

Британский совет на протяжении очень многих лет знакомил русских деятелей искусства, писателей, организаторов культурных процессов с лучшими практиками в мире. Делал это черезвычайно щедро и системно. Он отвозил большие коллективы русских организаторов культуры за границу, то есть делал то, чем вообще-то должна заниматься Россия. Но поскольку российские институции все эти годы пребывают в автаркии и идиотизме, эту работу принял на себя Британский совет.

Екатерина Якимова, директор фестивалясовременного искусства "Территория

Мы сотрудничали с Британским советом пять лет, проводили совместные образовательные программы для Москвы и регионов России. Вместе мы провели гастроли важных театров, Sadler's Wells и Akram khan company и многих других. У нас были планы на будущее,обсуждали совместные идеи и разрабатывали проекты и на этот. и на 2019 год.

Я огорчена, что в первую очередь страдают культура и образование, которые должны быть вне политики. Теперь ряд театральных мастеров и педагогов из Великобритании не смогут приехать и провести свои мастер-классы и лекции для наших студентов. А ведь английский театр, современная драма и современный танец - это важные явления в современном мировом театре.

Ольга Свиблова, директор Мультимедиа-арт-музея

Я в шоке, если честно. Хотя закрытие Британского Совета – не первое, что меня волнует в российско-британских связях. Это иррациональная реакция.

Я не могу сказать, что связи с британской культурой прервутся вот так прямо, из-за того, что закрыли Британский совет. С одной стороны, мы работали с британской фотографией и фотографами гораздо больше, чем в этом участвовал Британский совет. С другой, у нас были большие проекты, которые не были бы возможны без его помощи. Я уверена, что будут нормализованы отношения и Британский совет вернется. Но за это будет заплачена цена, потому что любое похолодание и напряжение двум сторонам, безусловно, не нужны.

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