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12.03.2019

Диетолог назвала 3 способа избежания весеннего авитаминоза

Источник: Українські новини

Чтобы избежать весеннего авитаминоза, стоит принимать витаминно-минеральные комплексы с поздней осени и до ранней весны, самостоятельно выращивать зелень или покупать ее в магазинах.

"Немногие еще принимают витаминно-минеральные комплексы зимой, поздней осенью и ранней весной, что очень нужно, потому что зелень отсутствует. Или просто не покупается, потому что считается, что там нитриты-нитраты", - рассказала Гончарова.

Диетолог объяснила, что, на самом деле, торговые сети отслеживают качество продуктов, но если вы им все равно не доверяете, покупки стоит делать с прибором для измерения нитратов.

"Если человек считает, что все выращивают с нитратами, значит, можно сажать овощи у себя на подоконнике, либо покупать проростки и выращивать дома в тарелке. Либо просто заказывать витаминно-минеральные комплексы и пить их из банок и капсул. Но это нужно делать, иначе будет авитаминоз", - объяснила Гончарова.

Эксперт подчеркнула, что витамины и минералы - это катализаторы наших реакций. Они включают активность фермента, образование гормонов, нейромедиаторов, всех активных веществ, "включают все то, что должно быть включено и выключают то, что должно быть выключено".

"Без витаминов и минералов - жизни нет, начинаются заболевания", - сакцентировала диетолог.

Также, по словам Гончаровой, множество витаминов содержится в фруктах, которые каждый человек должен подбираться для себя индивидуально.

Так, к примеру, если вам не подходят апельсины, вместо них можно есть киви, в котором в 4-5 раз больше витамина С, чем в апельсинах.

 

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