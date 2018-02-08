Дилемма Ксении Собчак: шоувумен или политик?

Мир

Европейский суд вынесет решение о правах британцев после "Брекзита"

Граждане Великобритании опасаются, что в связи с "Брекзитом" они потеряют право на свободное передвижение и трудоустройство на территории ЕС. Юридическое заключение в связи с их иском вынесет Европейский суд.