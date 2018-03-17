Дипломаты Британии стали персонами нон грата в РФ

Источник: Корреспондент.net

Россия объявила персонами нон грата 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве.

Отмечается, что дипломатов Британии вышлют из России в недельный срок.

Также в МИД заявили, что РФ отзывает согласие на открытие и функционирование Генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге, а в связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в РФ прекращается его деятельность.

"Соответствующие процедуры будут осуществлены в соответствии с международно-правовой практикой", - отметили в МИД.

В ведомстве уточнили, что в МИД был вызван посол Великобритании Лори Бристоу. Ему передали соответствующую ноту "в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения РФ в связи с происшествием в Солсбери".