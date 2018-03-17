Дипломаты Британии стали персонами нон грата в РФ
Источник: Корреспондент.net
Россия объявила персонами нон грата 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве.
Отмечается, что дипломатов Британии вышлют из России в недельный срок.
Также в МИД заявили, что РФ отзывает согласие на открытие и функционирование Генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге, а в связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в РФ прекращается его деятельность.
"Соответствующие процедуры будут осуществлены в соответствии с международно-правовой практикой", - отметили в МИД.
В ведомстве уточнили, что в МИД был вызван посол Великобритании Лори Бристоу. Ему передали соответствующую ноту "в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения РФ в связи с происшествием в Солсбери".