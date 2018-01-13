Директор сгоревшего лагеря "Виктория" объявил голодовку из-за продления срока ареста

Источник: Українські новини

Приморский суд избрал меру пресечения в отношении бывшего директора лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна. Подозреваемого в служебной халатности оставили под арестом еще на 60 суток без права внесения залога.

Об этом сообщает "Думская".

Из-за этого решения судьи Саркисян решил объявить голодовку. Также он назвал суд коррумпированным.

"Судья - вы заангажированный. Вам дали достаточно доказательств. Из меня сделали козла отпущения. Я официально заявляю о голодовке против судебно-прокурорского беспредела, который творится сейчас и в этом суде. Ко мне присоединяются в СИЗО мои сокамерники. Родители, а вы инструмент этого беспредела",- заявил в суде Саркисян.