"Диверсант" с пилой. Кого поймали в Крыму

Источник: КорреспонденТ.net

В России продолжают задерживать украинских “диверсантов”.

На этот раз ФСБ России заявила о задержании в оккупированном Крыму "агента Службы безопасности Украины", который "пытался повредить линию электропередачи и планировал другие диверсии".

В Украине, как обычно, все слова россиян опровергают.

Не хитрая диверсия

ФСБ России заявила о задержании в оккупированном Крыму "агента Службы безопасности Украины", который "пытался повредить линию электропередачи и планировал другие диверсии".

"Управлением ФСБ России по республике Крым и Севастополю в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан агент Службы безопасности Украины в Херсонской области, направленный в Крым для осуществления диверсионных актов", – идет речь в сообщении ФСБ.

Украинец Геннадий Лемешко задержан сотрудниками органов ФСБ при попытке повредить линию электропередачи в районе трассы Судак-Новый свет.

По данным ФСБ, Лемешко уроженец Харьковской области, служивший в ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки.

Позже ФСБ обнародовали видео задержания Лемешко, судя по которому украинец собирался пилить линию электропередач обычной пилой.

Российские спецслужбы заявляют, что у задержанного обнаружено и изъято: две тротиловые шашки типа "200" с зажигательной трубкой ЗТП-50, механизм для приведения в действие взрывного устройства, граната РГД-5 с вкрученным запалом, емкости с горючей смесью, ручная пила (для подпила деревянных опор линии электропередачи) и цифровой фотоаппарат "для документирования диверсионной деятельности и последующего отчета о ней перед кураторами СБУ".

Лемешко якобы планировал повредить ЛЭП, пожечь лес и вызвать горный обвал на дороге.

Реакция Украины

В СБУ назвали фейком задержание своего "агента" в Крыму.

"Считаем, что подобные фейковые новости нужны российским спецслужбам для запугивания населения полуострова, которое все чаще выражает недовольство оккупационными властями", – говорится в заявлении СБУ.

В службе говорят, что на фоне ухудшения жизни крымчан, ФСБ снова запускает "заезженную пластинку", пытаясь обвинить Украину и ее правоохранительные органы в своих собственных бедах и проблемах в Крыму.

В украинском Генштабе заявили, что задержанный в оккупированном РФ Крыму Лемешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае текущего года.

"Данный человек проходил военную службу в Вооруженных силах Украины по контракту с ноября 2016 по май 2017-го. Он был уволен по статье "служебное несоответствие", - сообщили в Генштабе.

Лемешко проходил военную службу в одном из подразделений Сухопутных войск ВСУ и был уволен в связи с систематическим нарушением дисциплины.

Кроме того, спикер главы Государственной пограничной службы Олег Слободян сообщил, что Лемешко 9 августа пересек админграницу с оккупированным полуостровом. При нем не было запрещенных предметов, в том числе никаких тротиловых шашек, поэтому его пропустили.

"Со стороны оккупантов его также без проблем пропустили на полуостров. Поэтому говорить, что это диверсант или тем более работник спецслужб, там имел задачу разрушить "все и вся" - пока оснований нет", - сказал Слободян.

Жена Лемешко Ирина не верит в озвученные ФСБ России обвинения о якобы подготовке ее мужем диверсий в оккупированном Крыму по заданию Службы безопасности Украины.

"Все, что могу сказать по делу – он не виновен", - сказала она в комментарии ТСН.

“Вину” уже признал

Российское госагентство РИА Новости заявляет, что задержанный ФСБ Лемешко признал вину в подготовке диверсий в Крыму.

"Прибыв в город Херсон второго июня, мы встретились с сотрудником СБУ по херсонской области, которого звали Андрей, который также, возможно, известен под именем Артур Нариманович. Нужно было на линии между Судаком и Новым Светом в Крыму провести подрыв линии электропередачи, а также разрушение дороги путем обвала камней, а также поджог свалки около поселка Рыбачье и лесного массива возле Алушты", — заявил Лемешко.

15 августа подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя постановил арестовать на два месяца Лемешко.

Старая тактика

Лемешко далеко не первый украинский “диверсант”, задержанный в Крыму.

В Министерстве обороны Украина говорят, что сообщения спецслужб РФ об "украинских диверсантах" в Крыму являются информационной провокацией российской пропаганды.

Ранее в Крыму, называя “украинскими диверсантами”, арестовывали Алексея Стогния и Глеба Шаблия, а также Евгения Панова.

Проблемы со светом

Недавно в Крыму снова пропадал свет. В результате отключений электроэнергии без света остались более 100 тысяч человек. Были введены ограничения по электроснабжению.

"Вице-премьер" оккупационного правительства Крыма Владимир Серов поручил провести служебное расследование по поводу того, что значительная часть дизель-генераторов на полуострове оказалась в нерабочем состоянии.

В течение последних нескольких дней в Евпатории произошло 14 аварийных отключений электричества.