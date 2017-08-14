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14.08.2017

Дизайн iPhone 8 полностью подтвердили - Forbes

Источник: КорреспонденТ.net

Блогер Forbes Гордон Келли, специализирующийся на хайтек-тематике, обнародовал в Сети прототип iPhone 8 с финальным дизайном. В отличие от предыдущих снимков, на которых были запечатлены якобы прототипы устройства, эти демонстрируют гадежт из высококачественных материалов с действующими кнопками включения.

По предварительной информации известно, что будущий iPhone 8 по габаритам будет уступать iPhone 7s Plus, однако будет больше iPhone 7s.

Он также получит экран с диагональю 5,8 дюйма, курпус из стекла, и вертикальную двойную камеру.

Производитель снабдил свой гаджет стеклянным корпусом для того, чтобы возможно было внедрить функцию беспроводной зарядки. Также устройство, якобы, получит Face ID вместо Touch ID.

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